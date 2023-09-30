«Локомотив» — «Пари НН»: Безбородов ошибочно не предупредил Дзюбу за попытку забить рукой

На 15-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» арбитр Владислав Безбородов правильно не засчитал взятие ворот гостей, но ошибочно не показал желтую карточку Артему Дзюбе. В том эпизоде нападающий железнодорожников сделал движение рукой и переправил ей мяч в сетку.

«Локомотив» — «Пари НН».

По правилам, судья должен применить дисциплинарную санкцию в виде предупреждения, если футболист играет рукой в мяч при попытке забить гол. Независимо от того, забит он или нет. Именно так поступил Дзюба.