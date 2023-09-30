Мостовой назвал причины поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Сейчас все говорят о громком поражении «Зенита» в 10-м туре, а я говорил об этом еще после первого — их будет трясти. Ясно, что сегодня никто не ожидал такого результата. Думал, будет 0:2, 1:1 максимум. Но проблемы были еще в начале, получается, они их не решили. Очевидно было, что без Малкома и Вендела их трясет. Потом они как-то выровняли ситуацию, но дальше пошла чехарда в защите. Это сказалось на результате. Команды соперников пользуются моментом, но я думаю, ситуация в «Зените» еще стабилизируется», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.