Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

Мостовой назвал причины поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от «Оренбурга» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ.

«Сейчас все говорят о громком поражении «Зенита» в 10-м туре, а я говорил об этом еще после первого — их будет трясти. Ясно, что сегодня никто не ожидал такого результата. Думал, будет 0:2, 1:1 максимум. Но проблемы были еще в начале, получается, они их не решили. Очевидно было, что без Малкома и Вендела их трясет. Потом они как-то выровняли ситуацию, но дальше пошла чехарда в защите. Это сказалось на результате. Команды соперников пользуются моментом, но я думаю, ситуация в «Зените» еще стабилизируется», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.

7
0
Читайте также
Международная лыжная федерация намерена продлить санкции в отношении россиян
Шоу с исчезновением. Итальянский фигурист из-за допинговых проблем дурит голову публике
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Спартак»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Губернатор Нижегородской области заявил, что доволен результатами «Пари НН»
«Зенит» превратился в академиков с тросточками. Третье поражение в десяти матчах — не звонок, а удар в набат
«Рубин» против «Краснодара», «Локо» победил «Пари НН»: онлайн-трансляция дня РПЛ
Гол Жемалетдинова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»
«Локомотив» — «Пари НН»: Жемалетдинов забил после выхода на замену
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» и «Краснодар» назвали составы на матчи РПЛ

«Локомотив» — «Пари НН»: Безбородов ошибочно не предупредил Дзюбу за попытку забить рукой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости