«Рубин» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 30 сентября

«Рубин» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 10-го тура чемпионата России в субботу, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани (Татарстан). Начало — в 16.30 по московскому времени.

Игру «Рубин» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телетрансляции — 16.25 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Ключевые события матча «Рубин» — «Краснодар» будут доступны на сайте «СЭ». Текстовая онлайн-трансляция всех матчей дня РПЛ — в одной перекичке.

По итогам 9-ти туров клуб из Казани занимает 12-е место, в его активе — 9 очков. Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице с 21 баллом.

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