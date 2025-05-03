«Локомотив» — «Оренбург»: видео голов матча
«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.
Единственный гол хозяев забил Сергей Пиняев — после прохода в штрафную соперника с правого фланга хавбек пробил в ближний для себя правый угол ворот соперника.
У гостей отличился Алексей Татаев — защитник забил ударом головой после розыгрыша углового у ворот «Локомотива».
57-я минута. Пиняев — 1:0
66-я минута. Татаев — 1:1
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|К
|Ж
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
