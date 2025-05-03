«Локомотив» — «Оренбург»: видео голов матча

«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Единственный гол хозяев забил Сергей Пиняев — после прохода в штрафную соперника с правого фланга хавбек пробил в ближний для себя правый угол ворот соперника.

У гостей отличился Алексей Татаев — защитник забил ударом головой после розыгрыша углового у ворот «Локомотива».

57-я минута. Пиняев — 1:0

66-я минута. Татаев — 1:1