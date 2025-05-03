«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Оренбургом»

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет в матче открыл форвард железнодорожников Сергей Пиняев на 57-й минуте. На 65-й минуте московская команда осталась в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева, который получил вторую желтую карточку. Через минуту после этого защитник гостей Алексей Татаев сравнял счет.

На 77-й минуте оренбуржцы произвели вынужденную замену — у команды травму получил голкипер Богдан Москвичев, его унесли с поля на носилках. Вместо него в ворота «Оренбурга» встал Николай Сысуев.

«Локомотив» набрал 46 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 18 баллов и 15-я строчка.