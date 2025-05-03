Футбол
3 мая, 18:58

«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Оренбургом»

Алина Савинова
Сергей Пиняев (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 27-го тура чемпионата России — 1:1.

Счет в матче открыл форвард железнодорожников Сергей Пиняев на 57-й минуте. На 65-й минуте московская команда осталась в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева, который получил вторую желтую карточку. Через минуту после этого защитник гостей Алексей Татаев сравнял счет.

На 77-й минуте оренбуржцы произвели вынужденную замену — у команды травму получил голкипер Богдан Москвичев, его унесли с поля на носилках. Вместо него в ворота «Оренбурга» встал Николай Сысуев.

«Локомотив» набрал 46 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 18 баллов и 15-я строчка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Оренбург
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • кампо

    Почти все.

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Кто, кроме Батрака прогрессирует?

    03.05.2025

  • lvb

    Зависит от желания некоего Белозерова. Ибо "Локо" принадлежит РЖД. А не от возможного сменщика Галактиоши. "Кто платит-тот и заказывает музыку". Ставка на россиян, пока лимит"8/13"- не актуальна.. Помните у Галицкого? У него сбылась мечта"11 воспитанникова одновременно на поле", еще 4 года назад и Арутюнянц сменил "ориентацию состава" на титул)). Что мы и видим, прямо сейчас)

    03.05.2025

  • кампо

    Какое такое? Нас подвел Тимофеев при счете 1:0 в нашу пользу. Мы вполне могли победить.

    03.05.2025

  • кампо

    Кто из выше названных готов продолжить курс на россиян? Трансферов сильных игроков не предвидится...

    03.05.2025

  • the gathering !

    что то новенькое, если Перетурин был эрудитом

    03.05.2025

  • Denissimo

    "никак" тоже одно слово, а играли как оно, да

    03.05.2025

  • Охотник на свинорылых

    Опять проводниц прокатили на черкизовской дрезине:rofl:

    03.05.2025

  • Gena34

    Откуда столько сочувствовавших Локомотиву собралось? Разгром от крыльев,о крылышки молодцы,паровоз колеса потерял и т.д так же и с другими командами где проигрывали,стоило сыграть с Оренгурбом,который одной ногой в первой лиге,так сочувствие или это болельщики локо подтянулись сюда?

    03.05.2025

  • Gena34

    Локомотив все равно ни на что не претендовал,так что пойдет,правильно Локо удерживайте 6 место,не дайте Рубину и Ростову догнать себя))

    03.05.2025

  • МАО

    Где то там Юрий Палыч ухмыльнулся. Завтра на работу!

    03.05.2025

  • Заполярье

    Болел за Локо! Из-за русских...А так? Спорт должен быть частным, всё остальное, есть ДЕМАГОГИЯ казнокрадов и лжецов! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    03.05.2025

  • lvb

    Нет, я не рискну, без матчасти. "Локо"-Ваша команда. Давайте инфу, у кого из игроков "Локо" заканчиваются контракты 30.06.25)). Там и посмотрим. А вот те кто кто требует продлить контракт сильно заранее, с увеличением отступных и з/п.. Они и есть те самые, кои "паршивая овцо")), в сговоре с агентами. Таких вообще-то нуно на трансфер выставлять, в ближайшее ТО)

    03.05.2025

  • igorlvov

    Чё то Локо совсем ни как! Походу тренер их от рулился! Горного не зря показывали! Хоть респект, что наши парни играли в полном состве! С другой стороны! Как то не айс играли то! :)))

    03.05.2025

  • Loden

    а от него вырвало :)

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    позорище

    03.05.2025

  • Loden

    Тень Талалаева на горизонте все отчетливей

    03.05.2025

  • 55555....

    10 проводниц... Ну да,сдержали 11 мужиков. Зато паспорта у всех Российские)) Вот Локо и в ж.о.п.е....

    03.05.2025

  • vladmad_75

    И вам тоже здравия. Ну я чуть ли не каждый день читаю новости о том, как игроки с агентами выгрызают себе новые контракты. Одна эпопея с контрактами Тикнизяна и Пиняева чего стоила. Но стал ли тот же Тикнизян играть от этого лучше? Когда я смотрю на нынешнюю весну и на то, как молодой пацан тащит Локо я как-то в афиге начинаю пребывать от такой наглости. Ах да, там еще Лантратов захандрил. Давайте сделаем 3 попытки почему?

    03.05.2025

  • knight templar

    Сколько было крика про феномен локо галактионова в начале сезона, когда они были в лидерах. Но тот кураж прошел и паравозы скатились в середняки, где им и место. В итоге так и останутся 6 или 5-ми если динамики позволят

    03.05.2025

  • bizakeldyrin

    Браво! Выстояли, позорники, худшая игра в лиге. В плане организации и тактике, не промчится Пиняев и всё, даже аутсайдеры лучше выглядят, роль тренера, а тут бледный ложкомойник...

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    а мне не жаль. И вторую газкоманду надо выпнуть из РПЛ, чтобы наш футбол очистился.

    03.05.2025

  • TokTram_

    В крайнем случае, готовить плов

    03.05.2025

  • TokTram_

    Ну что,Галактионов съехал уже с базы?

    03.05.2025

  • lokomo61

    Неуважаемый Михаил Михайлович, может вы наконец уже свалите из клуба нахер. И заберёте свои чудо приобретения типа Воробьева, Сулейманова, армянскую звезду , куда нибудь в лучшую лигу мира. Или к детям , там вас ждут давно.

    03.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Я скажу спасибо Галактионову за этот русский состав, но не за именно за это, а за то что мне лично стала понятна разница между русской полностью командой и с легионерами. Не хватало фантазии, красоты, техники, играли в топорный футбол, одна борьба. Даже когда безусловная звезда Батраков пробил после выхода раз на раз - тут же подумалось - любой нап из Испании и т.д. даже если бы не забил, но постарался бы перекинуть. Ворота пустые, вратарь вышел далеко, что ещё нужно? Фантазиста! Вот чего не хватает!

    03.05.2025

  • Влад

    6-е место. В таких случаях говорят нет мотивации. А контракты на миллионы это мотивация или как?

    03.05.2025

  • lvb

    Здаров. А с какого бодунишша нуно кому-то из игроков "Локо" поднимать з/п, акромя тянущего "Локо" за уши Батракова? Откель такая инфа? Ну, Батраков заслужил повышение минимум раза в 3, если не больше, имха.

    03.05.2025

  • SuperDennis

    Локомотив в борьбе за вожделенное 6-е место сделал определенный шаг вперед! По крайней мере сегодня не обосрался с командой, стоящей на вылет..

    03.05.2025

  • кампо

    Он их и тренирует. При нем молодежь прогрессирует в команде.

    03.05.2025

  • vladmad_75

    Не понимаю, вот что такой игрой хочет показать команда? Слив Галактионова или что? Какие улучшения по контрактам хотят игроки если они не в состоянии обыграть Оренбург? Галактионов конечно первый на выход. Вопросов 0. Но игроки за что деньги получют? За позор от КС, Химок и вот ТАКОЕ с Оренбургом?

    03.05.2025

  • кампо

    Локо наигрывает состав на следующий сезон. Ньямси, Фассон, Монтес ничем не сильнее наших ребят, потому и на лавку сели. Тимофеев просто подставил - могли выиграть.

    03.05.2025

  • Врн36

    Похоже Мише по окончании сезона кирдык

    03.05.2025

  • Vaclav

    Сыграли на Пентагон - ни вашим, ни нашим.

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    Лидеры должны бы и лидеров обыгрывать.

    03.05.2025

  • lvb

    Ну шо там, Нагорных "родит" "волшебный пендель" в огузок этого "супергалактического", который выглядит просто жалко? Или Белозеров решил "Пусть этот молодой домучает сезон".. Вопрос-кто на замену? Семин? Не поздновато ли? Юран? Даже не смешно. "Спартаковский тренер", типа Аленя? Почему бы и нет, есть же у него "кочегарное прошлое?)) Недаром ФК СМ купыв Аленя за.. состав угля, по бартеру, денежно 1 млн евров. Кто еще?Личка? Наиболее понятная кандидатура. Но если "кочегары" не придумают какую-нить хрень.. Этт будет уже НЕ РЖД) Ну и?)

    03.05.2025

  • МАО

    Локо вырвал очко

    03.05.2025

  • МАО

    Но Оренбург то обыграли.

    03.05.2025

  • SuperDennis

    Локомотиву позор за такую игру! Уже который матч подряд Локо играет в какой-то необъяснимый бестолковый футбол. Локо в глубоком кризисе или, если называть вещи своими именами, в грубокой жопе!

    03.05.2025

  • Корнелий Шнапс

    просто из любопытства - а дал бы уважаемый арбитр такую красную Спартаку или Зениту? Не потому, что Тимофеев не достоин, а как было бы с правильными крмандами?

    03.05.2025

  • инок

    Локо не первый раз проваливает весну. Галактионову уже пора научиться готовить команду, или быстро идти на выход...

    03.05.2025

  • sdf_1

    Рабинер вот это предлагает "Спартаку" - набрать только своих и бороться на равных с "Оренбургом" за право остаться в РПЛ

    03.05.2025

  • Товарищ Колбасный

    Радость от 11 россиян несколько омрачается...

    03.05.2025

  • Conquestador

    11 топ игроков не смогли

    03.05.2025

  • Mick Shelby

    Действительно, жаль, что поздно. В общем-то неплохая команда.

    03.05.2025

  • SuperDennis

    Оренов с внеплановым очком на выезде. Но! Такой мертвейший Локомотив стоило победить и отправить Гактионова в ожидаемую отставку! Локо с этим тренером не просто разочаровывает, это просто безнадёга!

    03.05.2025

  • Mick Shelby

    Действительно, жаль, что поздно.

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    Так ведь и 7 бразильцев не смогли обыграть Локо.

    03.05.2025

  • al.bel

    1. Матч ясно показал, что мастерство игроков соответствует их месту в таблице Локомотив -середняк, а Оренбург, при всей моей симпатии к ним, в нижний дивизион. 2. Я слушал репортажи эмоционального Озерова, сочного Махарадзе, эрудита Перетурина, остроумно-ироничного Уткина, истерично-ангажированногог Черданцева. О сегодняшних могу сказать только одно - два дебила это сила.

    03.05.2025

  • andy1962

    Локо это позор какой-то...Наверное, команда решила забить на оставшиеся матчи.

    03.05.2025

  • МАО

    Оренбург весело играл. И не похоже на 17 место

    03.05.2025

  • Олег Каноков

    Галактионов явно не настроил ребят.Оренбургу уважение за боевитость.Поздно Слишковича назначили.Платочные с ним явно прибавляют.

    03.05.2025

  • kolos249

    Крысенбург отобрал два очка у паровозов, неожиданно...

    03.05.2025

  • инок

    Локо с вымученной ничьёй...

    03.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    галактионов показал всем,что 11 россиян могут бороться только за выживание.. где то на скамейке сгнил салтыков - открытие прошлого сезона

    03.05.2025

  • Ж и в о й

    Паровозы, конечно, отскочили! Сколько атак и ударов во втором тайме после удаления Тимофеева было у "Оренбурга"!!! Но не залетело, да и Митрюшкин играл здорово, когда надо, вытаскивал! Хотя и у "Локо" была шикарная возможность вырвать победу на 90+1 минуте, когда Батраков заруинил моментище! Не смог нанести более сильный и точный удар. А так весёленький матч, только россияне сегодня играли на поле за хозяев, удаление, замена вратаря у "Оренбурга", много эмоций, в общем, было на что посмотреть! Ничья, конечно, обеим командам особо ничего не даёт, "Локо" пролетает мимо медалей, конечно, "Оренбург" никак не приблизил себя к спасению.

    03.05.2025

  • МАО

    Игра весёлая. Рыбчинский мог зарешать

    03.05.2025

  • МАО

    11 Россиян в составе не смогли обыграть аутсайдера. А вы спрашиваете, зачем нам Бразильцы ?

    03.05.2025

  • КирпичИнвест

    Поздно встрепенулся Оренбург. Если и вылетит, только болельщиков жаль. Команды, которые начинают играть только, когда спасать прописку надо, в РПЛ не нужны.

    03.05.2025

  • GeoMaS

    Пиня - монстр штрафной соперника. Но одного Пини мало.

    03.05.2025

  • футбол это спорт

    Драматичная игра на выносливость, но не на меткость. Оренбург потерял все шансы, Локо их не приобрел.

    03.05.2025

  • GeoMaS

    Ни чья ничья

    03.05.2025

  • zentmaison

    Галактионов, будь мужиком, покинь команду!Иди детей тренируй

    03.05.2025

    «Локомотив» — «Оренбург»: видео голов матча

    «Локомотив» — «Оренбург»: видео голов матча
