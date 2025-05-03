«Зенит» и «Пари НН» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России

«Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 мая. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и нижегородцев. Ключевые события игры «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

04 мая, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Зенит» находится на втором месте в чемпионате России, перед туром отставая от «Краснодара» на четыре очка — 54 против 58. «Пари НН» с 23 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. В первом круге петербуржцы победили нижегородцев со счетом 3:0.