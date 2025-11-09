«Локомотив» — «Оренбург»: тренер гостей Ахметзянов получил красную карточку

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил красную карточку в гостевом матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

Судья Сергей Цыганок удалил 41-летнего специалиста, который эмоционально вел себя на скамейке, в добавленное время. Для Ахметзянова это первая красная карточка в чемпионате России.

Ахметзянов возглавляет «Оренбург» с октября этого года.