«Балтика» и «Краснодар» проведут матч в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 ноября. Игра на «Ростех Арене» в Калининграде начинается в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

09 ноября, 19:45. Ростех Арена (Калининград)

Трансляцию игры «Балтика» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.30 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Калининграде. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре и ленте раздела РПЛ на нашем сайте.

После 14 туров чемпионата России «Балтика» занимала четвертое место с 27 очками, предыдущим соперником калининградцев был «Ахмат» (2:0). У «Краснодара» — 32 очков и первая строчка, в предыдущем туре «быки» выиграли у «Спартака» (2:1).