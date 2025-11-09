Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

«Локомотив» дома обыграл «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Николай Комличенко, который на 73-й минуте реализовал пенальти.

На 66-й минуте главный арбитр Сергей Цыганок показал прямую красную карточку защитнику гостей Анри Чичинадзе и назначил пенальти в ворота оренбуржцев, однако после просмотра ВАР судья отменил оба своих решения.

В добавленное время арбитр удалил главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова. 41-летний специалист впервые в РПЛ получил красную карточку.

«Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 11 баллами идет на 14-й позиции.