9 ноября, 17:13

Гол Комличенко с пенальти принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом»

Алина Савинова
9 ноября. «Локомотив» победил «Оренбург» (1:0) в матче РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» дома обыграл «Оренбург» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола стал Николай Комличенко, который на 73-й минуте реализовал пенальти.

На 66-й минуте главный арбитр Сергей Цыганок показал прямую красную карточку защитнику гостей Анри Чичинадзе и назначил пенальти в ворота оренбуржцев, однако после просмотра ВАР судья отменил оба своих решения.

В добавленное время арбитр удалил главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова. 41-летний специалист впервые в РПЛ получил красную карточку.

«Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 11 баллами идет на 14-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Оренбург

КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • Старичела

    Интересный матч. Локо с победой!

    09.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Судя по новостной ленте, в матче творился какой-то трэш, то счет 0:1, то кого-то выгнали, потом вернули, потом таки гол с пенальти, потом вдруг счет 2:0, потом обратно 1:0. Не знаю, что там курят, но что выиграл Локо - хорошо, такие очки надо брать обязательно.

    09.11.2025

  • Иван Л.

    Тяжко без Лёхи и Воробья. Выдавили голешник. Но победа по делу, по любому. Бара лучший, конечно. С победой, Паравозы!

    09.11.2025

  • GeoMaS

    В отсутствии Батра сегодня был Комель в ударе. И пусть хоть с пенальти, но эту защиту прорвали.

    09.11.2025

  • Фирсыч

    Тяжёлая игра. Всех нас с победой!

    09.11.2025

  • футбол это спорт

    Трудно Локо без Батракова и Воробьева, но с победой! Оренбужцам уважение, оказали достойное сопротивление.

    09.11.2025

  • TomCat

    Локо с трудовой победой! Оренбург показал достойную игру.

    09.11.2025

  • ToLkUnet

    Локо был лучше, чуть чуть

    09.11.2025

  • igor1972

    Локомотив, молодцы! Выжали результат и в концовке уверенно сыграли. Очень важная победа!

    09.11.2025

    «Локомотив» — «Оренбург»: тренер гостей Ахметзянов получил красную карточку

    Комличенко — о травме, полученной в матче против «Оренбурга»: «Не знаю, надолго ли это»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

