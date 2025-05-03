Футбол
3 мая, 18:43

«Краснодар» — «Рубин»: Агкацев, Сперцян и Даку выйдут на поле с первых минут

Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Рубин» объявили составы на матч 27-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Постриган, Ларионов, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Мозес.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Безруков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Рожков, Нижегородов, Ашурматов, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Васильев, Мукба.

Матч «Краснодар» — «Рубин» пройдет в субботу, 3 мая и начнется в 19.30 (мск).

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин

  • ОстроV Zаячий

    Медведев стоит посередине холла гостиницы в Краснодаре, возле бильярдного стола и говорит помощнику: «Ну-ка, сбегай наверх, принеси мою большую сумку». Тот принёс. «Открывай!» — «Но там же деньги!» — «Я знаю, что там. Открывай!» Открыл. «Теперь влезай на стол и высыпай все посередине, все — до последней пачки!». Игроки Рубина смотрят на гору упаковок с деньгами. Сколько там было — даже не представить, но очень много. Медведев , обращаясь к казанцам: «Сейчас дружно встали, подошли к столу, и каждый берёт столько, сколько сможет загрести руками». Рубиновцы сидят, переглядываются. Медведев грохнул кием об стол: «Подошли, я сказал!» Встаём, подходим к столу, но как только протягиваем к деньгам руки, он лупит кием со всей силы об угол стола так, что кий разлетается в щепки. Мы, естественно, дружно метнулись на свои места, а Медведев так спокойно: «Это всё — ваше, но только после матча, если вы обыграете Краснодар.

    03.05.2025

  • ngil

    Кто еще из россиян в составе Краснодара, кроме вратаря и Черникова?

    03.05.2025

  • Timka1401

    вперед Рубин . Выскочек на место нужно ставить

    03.05.2025

  • zentmaison

    У вратаря Краснодара преимущество - искривлённый волнообразный мизинец увеличивает площадь руки!

    03.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Вся страна болеет за Рубин!!!

    03.05.2025

