«Локомотив» опубликовал заявление в поддержку Гильерме

«Локомотив» на своем официальном сайте выразил поддержку вратарю команды Гильерме.

«Мы все — Совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники Академии — выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринату Гилерме, — говорится в заявлении. — В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринату Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло».

Гильерме дисквалифицирован на две игры чемпионата за поведение на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

РФС на заседании рассмотрел поведение Гильерме в матче «Локо» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

В 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а в 27-м столичной команде предстоит на выезде сыграть против «Тамбова».