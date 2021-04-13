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«Локомотив» опубликовал заявление в поддержку Гильерме

20:13
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме (справа) и судья Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме (справа) и судья Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» на своем официальном сайте выразил поддержку вратарю команды Гильерме.

«Мы все — Совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники Академии — выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринату Гилерме, — говорится в заявлении. — В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве. Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринату Гилерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло».

Гильерме дисквалифицирован на две игры чемпионата за поведение на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0). 

РФС на заседании рассмотрел поведение Гильерме в матче «Локо» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

В 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а в 27-м столичной команде предстоит на выезде сыграть против «Тамбова».

 

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/23901

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