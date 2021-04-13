Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут
20:22
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут, сообщает официальный сайт клуба 13 апреля.
После матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0) количество минут, сыгранных Акинфеевым в чемпионатах России, стало равным 42 870. Это лучший результат в истории отечественного футбола. Игорь обошел своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848).
35-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз стал чемпионом России и столько же раз выиграл Кубок страны, семь раз стал обладателем Суперкубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.
27
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю