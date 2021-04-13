Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут, сообщает официальный сайт клуба 13 апреля.

После матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0) количество минут, сыгранных Акинфеевым в чемпионатах России, стало равным 42 870. Это лучший результат в истории отечественного футбола. Игорь обошел своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848).

35-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз стал чемпионом России и столько же раз выиграл Кубок страны, семь раз стал обладателем Суперкубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.