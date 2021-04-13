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Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут

20:22
Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА.
Игорь Акинфеев. Фото ПФК ЦСКА.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд чемпионатов России по количеству сыгранных минут, сообщает официальный сайт клуба 13 апреля.

После матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0) количество минут, сыгранных Акинфеевым в чемпионатах России, стало равным 42 870. Это лучший результат в истории отечественного футбола. Игорь обошел своего бывшего одноклубника Сергея Игнашевича (42 848).

35-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз стал чемпионом России и столько же раз выиграл Кубок страны, семь раз стал обладателем Суперкубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

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