Ротенберг: «Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг через «СЭ» сделал первое заявление после вступления в должность руководителя железнодорожников.

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.