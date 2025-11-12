Футбол
12 ноября, 13:03

Ротенберг: «Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность. Сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие»

Артем Бухаев
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг через «СЭ» сделал первое заявление после вступления в должность руководителя железнодорожников.

«Локомотив» много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе «Локомотива», и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в «Локомотиве» — это большая ответственность, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас все получится», — сказал Ротенберг «СЭ».

Борис Ротенберг.Борис Ротенберг-младший — новый босс «Локомотива»: сменил Леонченко на посту гендиректора клуба

Ранее «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

Борис Ротенберг-младший
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Семин заявил, что подумает над возможным назначением в «Спартак» или «Динамо»: «Когда обратятся»
Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
