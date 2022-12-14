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Сегодня, 18:45

«Локомотив» не заинтересован в приобретении Милсона в зимнее трансферное окно

Артем Бухаев
Корреспондент
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Милсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не рассматривает возможность приобретения нападающего «Нижнего Новгорода» Милсона в зимнее трансферное окно.

Ранее португальский журналист Педру Сепулведа утверждал, что «Локомотив» и «Спартак» претендуют на 23-летнего ангольца.

По данным «СЭ», у футболиста есть предложения от клубов из Швеции и Венгрии, выступающих в еврокубках.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Милсона в 700 тысяч евро. Контракт форварда с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Милсон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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Зенит

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П
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