«Локомотив» не заинтересован в приобретении Милсона в зимнее трансферное окно
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не рассматривает возможность приобретения нападающего «Нижнего Новгорода» Милсона в зимнее трансферное окно.
Ранее португальский журналист Педру Сепулведа утверждал, что «Локомотив» и «Спартак» претендуют на 23-летнего ангольца.
По данным «СЭ», у футболиста есть предложения от клубов из Швеции и Венгрии, выступающих в еврокубках.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Милсона в 700 тысяч евро. Контракт форварда с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
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|2
|7
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7
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|8
|1
|8
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|25
|
8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
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|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
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|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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