Клубы из Швеции и Венгрии заинтересованы в подписании нападающего «Нижнего Новгорода» Милсона

Как стало известно «СЭ», клубы из Швеции и Венгрии, выступающие в еврокубках, заинтересованы в подписании нападающего «Нижнего Новгорода» Фелисио Милсона.

Футболист не подписывал бумагу о том, что не будет пользоваться правилом ФИФА, которое предоставляет возможность легионерам приостановить контракт с клубами РПЛ. Решение по поводу перехода будет зависеть от самого Милсона.

Милсон выступает за «Нижний Новгород» с февраля нынешнего года, в сезоне-2022/23 на его счету 2 гола и 4 результативные передачи в 21 матче за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего ангольца в 700 тысяч евро. Контракт футболиста с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.