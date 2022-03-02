«Локомотив» не ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб пока не начал поиски нового главного тренера.

«ФК «Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера», — заявил Цорн «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе немца Маркуса Гисдоля с поста главного тренера 1 марта. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер.

Гисдоль возглавил «Локомотив» в октябре 2021 года, сменив Марко Николича. Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 28 очков.