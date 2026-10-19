Орлов: «Глушенков — номер один! Лучший футболист на поле, о чем тут говорить?!»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком матча против «Ахмата» (3:2).

— Лучший на футбольном поле, конечно, был Глушенков. О чем тут говорить?! Глушенков — номер один! Настоящий лидер нынешнего «Зенита». И обратите внимание на его физическую подготовку. Максим все время бежал, просил мяч, открывался, шел вперед. Он сейчас в потрясающей форме! Молодец!

Посмотрите, как здорово Максим открылся под передачу Карпукаса. Защитники его потеряли, а Артем увидел рывок партнера. Причем Глушенков не стоял на месте, а побежал в свободную зону. Отличная комбинация! Очень хочется, чтобы Максим как можно дольше сохранял такую форму, — сказал Орлов «СЭ».

В игре с «Ахматом» Глушенков отметился голом на 62-й минуте. Всего в этом сезоне на счету 27-летнего полузащитника 9 голов и 4 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.

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