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Орлов назвал полузащитника Зенита Глушенкова лучшим игроком матча против «Ахмата»

Орлов: «Глушенков — номер один! Лучший футболист на поле, о чем тут говорить?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком матча против «Ахмата» (3:2).

— Лучший на футбольном поле, конечно, был Глушенков. О чем тут говорить?! Глушенков — номер один! Настоящий лидер нынешнего «Зенита». И обратите внимание на его физическую подготовку. Максим все время бежал, просил мяч, открывался, шел вперед. Он сейчас в потрясающей форме! Молодец!

Посмотрите, как здорово Максим открылся под передачу Карпукаса. Защитники его потеряли, а Артем увидел рывок партнера. Причем Глушенков не стоял на месте, а побежал в свободную зону. Отличная комбинация! Очень хочется, чтобы Максим как можно дольше сохранял такую форму, — сказал Орлов «СЭ».

В игре с «Ахматом» Глушенков отметился голом на 62-й минуте. Всего в этом сезоне на счету 27-летнего полузащитника 9 голов и 4 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.

Мануэль Келиано и&nbsp;Артем Карпукас.«Карпукас хорош. Глушенков — номер один! Но почему не назначен пенальти?» Орлов — о победе «Зенита»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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