«Краснодар» заинтересован в Карпине

По информации «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Краснодар».

Сегодня, 2 марта, руководство клуба и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. 45-летний немецкий специалист возглавил «Краснодар» в середине января и при нем команда не провела ни одного официального матча.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца марта 2022 года. В этом месяце национальной команде предстояло сыграть стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, однако по решению ФИФА сборная была отстранена.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.