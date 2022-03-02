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Сегодня, 16:34

«Краснодар» заинтересован в Карпине

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Краснодар».

Сегодня, 2 марта, руководство клуба и главный тренер Даниэль Фарке расторгли контракт по взаимному согласию. 45-летний немецкий специалист возглавил «Краснодар» в середине января и при нем команда не провела ни одного официального матча.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца марта 2022 года. В этом месяце национальной команде предстояло сыграть стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, однако по решению ФИФА сборная была отстранена.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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