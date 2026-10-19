Орлов: «Венделу придется отвоевывать место в составе «Зенита». Неприкосновенных нет!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Артема Карпукаса в матче с «Ахматом» (3:2). По мнению Орлова, после такого выступления Карпукаса бразильцу Венделу будет непросто вернуться в стартовый состав.

— Во втором тайме Карпукас просто раскрепостился! Может быть, тренеры сказали ему брать больше инициативы на себя? И он начал смелее играть впереди. А какой потрясающий пас выдал Глушенкову! Защитники потеряли Максима, но Карпукас увидел, как тот открывается. Причем Глушенков не стоял на месте, а побежал в свободную зону. Очень здорово! И в третьем голе Артем тоже поучаствовал. Отобрал мяч и начал атаку.

Теперь Венделу придется задуматься. Ему нужно отвоевывать место в составе. Хотя подождите, бразилец еще не готов, ему потребуется время, чтобы набрать форму. Но в «Зените» неприкосновенных нет! Во всяком случае Сергей Богданович Семак всегда говорил: кто лучше, тот и играет. Вендел — хороший футболист. Но важно, в какой он форме. Ему еще придется завоевать место в составе, — сказал Орлов «СЭ».

В матче с «Ахматом» Карпукас отметился результативной передачей. В этом сезоне на счету 24-летнего футболиста 13 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 2 передачи.

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