Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход немецкого тренера Даниэля Фарке из «Краснодара».

«Ни одного матча не провел, никто не знает, какой он тренер. Тренировал-тренировал, а тут взял и ушел. Устроили какую-то чехарду. Он же профессионал, готовил команду. Может быть, действительно есть какие-то основания для массового психоза, но ты доведи команду хотя бы до мая. Где здесь профессиональная честь тренера и его ответственность? Таким специалистам не место в тренерском деле», — сказал Колосков «СЭ».

Также бывший вице-президент ФИФА оценил перспективы развития российских специалистов после ухода иностранцев из клубов РПЛ.

«Дело здесь не в национальности, а в качестве работы. Когда-то я был горой за наших тренеров, но потом поколение ушло — Садырин, Прокопенко, Тарханов. Это плеяда, которая закончила высшую школу тренеров, они и сами поиграли, хорошо знали советскую школу. Потом пришли ребята, на которых я надеялся. Это все были звезды, которые играли в ведущих зарубежных клубах. Там была целая россыпь бриллиантов, а тренером почти никто не стал. Или призвания у них нет, или знаний», — добавил Колосков.

Фарке на посту главного тренера «Краснодара» не провел ни одного официального матча.