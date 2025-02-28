«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: видео голов

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

9-я минута. Эгаш Касинтура — 1:0

85-я минута. Дмитрий Воробьев — 1:1

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.