«Локомотив» не может оспорить удаление Комличенко в матче с «Крыльями Советов»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности отмены удаления нападающего «Локомотива» Николая Комличенко в матче 7-го тура против «Крыльев Советов» (2:2).

— Может ли «Локомотив» обратиться по поводу отмены красной карточки Николая Комличенко в матче с «Крыльями Советов»?

— Нет, отменяется только прямая красная карточка.

— Если ЭСК признает ошибку Сергея Карасева в том эпизоде, ничего сделать нельзя?

— Правильно понимаете, совершенно верно.

В конце матча главный арбитр встречи Сергей Карасев при счете 2:1 в пользу «Локомотива» отменил гол нападающего железнодорожников Николая Комличенко, который мог стать для форварда 100-м в карьере. Несколько минут спустя Карасев зафиксировал фол Комличенко в штрафной москвичей и показал ему желтую карточку, которая стала для футболиста второй в игре.

В 7 турах «Локомотив» набрал 15 очков и расположился на 4-м месте в таблице РПЛ.