КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено после матча со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам матча 7-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:1).

«По матчу «Спартак» — «Сочи» рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом игры. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. И рассмотрим удаление главного тренера «Сочи» Роберта Морено. В игре «Акрон» — «Балтика» у гостей была задержка выхода из раздевалки на четыре минуты перед началом матча. По матчу «Динамо» Махачкала — «Динамо» рассмотрим появление черной кошки на поле», — сказал Григорьянц «СЭ».

После финального свистка Морено высказал недовольство главному арбитру матча Ивану Абросимову, за что и получил красную карточку.

«Сочи» с 1 очком располагается на последнем месте в таблице РПЛ.