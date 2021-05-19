Защитник сборной Норвегии Алеесами покинул «Ростов»

«Ростов» на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Хайтама Алеесами. Клуб решил не пользоваться опцией продления контракта с 29-летним норвежцем еще на сезон.

«Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе! В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Я желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб «Ростов», удачи в будущем!» — цитирует Алеесами сайт «Ростова».

В минувшем сезоне Алеесами провел 14 матчей за «Ростов» и не отметился результативными действиями.