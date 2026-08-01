«Локомотив» набрал лишь одно очко в двух стартовых турах РПЛ впервые за 20 лет

«Локомотив» заработал только одно очко в двух стартовых турах чемпионата России впервые с 2006 года, сообщает Opta.

В том сезоне главным тренером железнодорожников был Славолюб Муслин. Вместе с ним команда финишировала на третьем месте.

1 августа «Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в гостевом матче 2-го тура чемпионата России. В 2026 году железнодорожники уступили в 5 из 6 выездных поединков в РПЛ.