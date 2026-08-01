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1 августа, 20:29

Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Сергей Филин
ФК «Динамо» Махачкала.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» победило «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. Игра проходила в Каспийске на «Анжи Арене».

Нападающий железнодорожников Вадим Раков открыл счет на 31-й минуте после разрезающей передачи от полузащитника Алексея Батракова.

На 57-й минуте форвард хозяев Миро сравнял счет после передачи полузащитника Никиты Глушкова. В этом эпизоде повреждение получил вратарь москвичей Антон Митрюшкин, которому потребовалась замена.

На 74-й минуте Глушков забил после передачи полузащитника Хуссема Мрезига.

Благодаря победе «Динамо» набрало 6 очков и поднялось на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» занимает 11-е место с 1 баллом.

В 3-м туре чемпионата России железнодорожники примут «Акрон» 8 августа, махачкалинцы днем позже сыграют на выезде с московским «Динамо».

Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;матче 2-го тура РПЛ 1&nbsp;августа.У Махачкалы идеальный старт и первое место. У Евсеева больше возможностей, чем у Галактионова?
Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:1
Локомотив
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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