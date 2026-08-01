Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»

Махачкалинское «Динамо» победило «Локомотив» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:1. Игра проходила в Каспийске на «Анжи Арене».

Нападающий железнодорожников Вадим Раков открыл счет на 31-й минуте после разрезающей передачи от полузащитника Алексея Батракова.

На 57-й минуте форвард хозяев Миро сравнял счет после передачи полузащитника Никиты Глушкова. В этом эпизоде повреждение получил вратарь москвичей Антон Митрюшкин, которому потребовалась замена.

На 74-й минуте Глушков забил после передачи полузащитника Хуссема Мрезига.

Благодаря победе «Динамо» набрало 6 очков и поднялось на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Локомотив» занимает 11-е место с 1 баллом.

В 3-м туре чемпионата России железнодорожники примут «Акрон» 8 августа, махачкалинцы днем позже сыграют на выезде с московским «Динамо».