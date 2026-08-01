Махачкалинское «Динамо» впервые в клубной истории вышло на первое место турнирной таблицы РПЛ

«Динамо» Махачкала впервые в своей истории возглавило турнирную таблицу РПЛ, сообщает Opta.

1 августа бело-голубые одержали волевую победу над «Локомотивом» (2:1) во 2-м туре чемпионата России. Для главного тренера Вадима Евсеева это первая победа над железнодорожниками в РПЛ с марта 2018 года. Тогда он вместе с «Амкаром» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. На тот момент московскую команду тренировал Юрий Семин.

Последним клубом из Дагестана, лидировавшим в РПЛ, был «Анжи» Гуса Хиддинка. Команда возглавляла турнирную таблицу в октябре 2012 года.