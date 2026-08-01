«Динамо» Мх — «Локомотив»: Карасев и Иванов не зафиксировали фол на Руденко. Махачкалинцы забили гол

На 73-й минуте матча 2-го тура чемпионата России-2026/27 «Динамо» Мх — «Локомотив» (2:1) судья Сергей Карасев не оценил действия Муталипа Алибекова как нарушение правил, после этого хозяева поля начали атаку и махачкалинцы забили второй гол. Ни первый ассистент арбитра Андрей Филипкин, проводивший 10-ю игру в РПЛ, ни опытный видеоарбитр Сергей Иванов в действия рефери не вмешались. Взятие ворот в итоге было засчитано, первоначальное решение Карасева осталось в силе.



В том эпизоде, можно предположить, что Алибеков завладел мячом, сыграв «через» левую ногу Александр Руденко и сбив его. Качество трансляции не позволяет однозначно утверждать, что динамовец сфолил, но очень похоже, что так и было. Судейская бригада посчитала иначе.