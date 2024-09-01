Галактионов: «Заменил Батракова, потому что он устал»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) объяснил, почему заменил полузащитника Алексея Бартакова на 77-й минуте. Вместо него на поле вышел Артем Карпукас.

— Он устал, выполнил большой объем работы, поэтому так решили, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Александр Абустин