Галактионов: «Легионеров хочется всегда, но не только на это нужно уповать»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3) признался, что хотел бы видеть в команде легионеров.

— «Локомотиву» нужны еще легионеры?

— Этого хочется всегда. Смотрим, ждем, как клуб сработает в этом направлении. Но не только на это нужно уповать. Мы стремимся к тому, чтобы команда была дисциплинированной и организованной, — сказал Галактионов на пресс-конфернции.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Александр Абустин