Ташуев — об отставке Адиева: «Жаль, что так случилось. Знаю его хорошо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера грозненской команды.

«Я не имею права судить. Тем более, знаю Магомеда хорошо. Жаль, что так случилось. О причинах надо спрашивать у руководства. Но во всем мире главенствует результат», — заявил Ташуев «РБ Спорт».

Под руководством Адиева «Ахмат» в нынешнем сезоне РПЛ не одержал ни одной победы, в пяти матчах сыграл вничью и два раза проиграл. После семи туров грозненский клуб располагается на 15-м месте в турнирной таблице.