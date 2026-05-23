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«Динамо» Махачкала — «Урал»: прогноз и коэффициенты на стыковой матч РПЛ и ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в переходном матче 23 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в ответном VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Урал

Прогнозы на матч

Комментатор Константин Генич уверен в голе махачкалинского «Динамо» во втором тайме.

Если «Урал» будет рисковать, особенно во втором тайме, то обязательно должны быть свободные зоны у него в обороне. И Махачкала с ее более глубокой скамейкой, более квалифицированной скамейкой может «Урал» подловить.

Хороший вариант на ответную встречу — гол махачкалинского «Динамо» во втором тайме за коэффициент 1.80. Отталкиваюсь от того, что «Уралу» придется рисковать, хочет он этого или нет, и Махачкала может этим воспользоваться».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами динамовцев: котировка на итоговую победу махачкалинцев и сохранение прописки в РПЛ — 1.12, а шансы на выход «Урала» оцениваются как 6.30.

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;.«Динамо» Махачкала — «Урал»: онлайн-трансляция ответного стыкового матча

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«Динамо» Махачкала — «Урал»: составы команд на переходный матч РПЛ и ФНЛ

«Динамо» Махачкала — «Урал»: смотреть онлайн трансляцию стыкового матча РПЛ и ФНЛ
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1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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