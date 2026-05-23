«Динамо» Махачкала — «Урал»: прогноз и коэффициенты на стыковой матч РПЛ и ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в ответном VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

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23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)

Прогнозы на матч

Комментатор Константин Генич уверен в голе махачкалинского «Динамо» во втором тайме.

Если «Урал» будет рисковать, особенно во втором тайме, то обязательно должны быть свободные зоны у него в обороне. И Махачкала с ее более глубокой скамейкой, более квалифицированной скамейкой может «Урал» подловить.

Хороший вариант на ответную встречу — гол махачкалинского «Динамо» во втором тайме за коэффициент 1.80. Отталкиваюсь от того, что «Уралу» придется рисковать, хочет он этого или нет, и Махачкала может этим воспользоваться».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитами динамовцев: котировка на итоговую победу махачкалинцев и сохранение прописки в РПЛ — 1.12, а шансы на выход «Урала» оцениваются как 6.30.