Семин о возможном назначении Игдисамова в ЦСКА: «Хорошо, что клуб доверяет молодому российскому специалисту»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера в ЦСКА.

Ранее издание Bobsoccer сообщило, что армейский клуб объявит о его назначении на следующей неделе.

«В дальнейшем Дмитрий Игдисамов будет еще одним опытным российским тренером. Ему доверят большой клуб. Получится у него в ЦСКА или нет — вопрос. И важно понять, какие задачи ставит ЦСКА. Наверное, у такого клуба всегда цель борьба за чемпионство. Игдисамов воспитал много игроков, которые сейчас в основной команде. Академия ЦСКА прекрасно сработала. Тренер знает футболистов, они его знают. Хорошо, что клуб доверяет молодому российскому специалисту», — сказал Семин «СЭ».

39-летний Игдисамов был назначен и.о. главного тренера красно-синих 4 мая после отставки Фабио Челестини.

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России, московская команда набрала 51 очко.

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