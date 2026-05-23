ЦСКА может приобрести вратаря «Ротора» Чагрова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА интересует покупкой вратаря «Ротора» Никиты Чагрова.



31-летний россиянин в этом сезоне провел за «Ротор» 35 матчей, в 17 из которых сыграл на ноль.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.