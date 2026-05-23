Ду Кейрос вернулся в «Зенит» из аренды в «Оренбурге»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос покинул «Оренбург» в связи с завершением срока аренды, сообщает пресс-служба оренбуржцев.

Бразилец присоединился к «Оренбургу» летом 2025 года. 26-летний полузащитник сыграл 29 матчей за команду во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи. По итогам чемпионата России сезона-2025/26 «Оренбург» с 29 очками занял 12-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в РПЛ.

За «Зенит» Ду Кейрос выступает с 2023 года. На его счету один гол в 16 матчах за сине-бело-голубых. В 2024-м бразилец также играл на правах аренды за «Гремио», а в 2025-м — за «Спорт Ресифи».

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