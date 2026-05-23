Семак надеется на возвращение России в мировой футбол в следующем году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, когда российские клубы и сборные допустят к международным турнирам.

«Надеемся, что в следующем году», — цитирует Семака ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.

По итогам сезона-2025/26 петербургский клуб набрал 68 очков в 30 турах РПЛ и завоевал золотые медали. Команда в 11-й раз в истории стала чемпионом России, установив новый рекорд — предыдущий принадлежал «Спартаку» (10).

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