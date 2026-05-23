«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики»

Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с 26-летним колумбийским игроком рассчитано на пять лет — до конца сезона-2030/31.

Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом Первой лиги-2024/25. В сезоне-2025/26 он провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с калининградской командой был рассчитан до лета 2027-го. Ранее Андраде играл за «Америку Кали» и «Платенсе» (на правах аренды).

По итогам чемпионата России-2025/26 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, на два очка опередив ставший вторым «Краснодар».

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