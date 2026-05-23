«Акрон» — «Ротор»: прямая трансляция переходного матча начнется в 18.30 мск

«Акрон» и «Ротор» сыграют в переходном матче 23 мая

«Акрон» и «Ротор» сыграют в VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

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23 мая, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Ротор» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию эксклюзивно покажут на платформе VK Видео.

«Акрон» — «Ротор»: прямая трансляция стыкового матча (видео онлайн)

В первом матче, который состоялся 20 мая в Волгограде, «Акрон» победил со счетом 2:0.

«Акрон» с 27 очками занял 13-е место в чемпионате России сезона-2025/2026. «Ротор» набрал 56 очков и финишировал на четвертой строчке в Первой лиге.