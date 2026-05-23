Ивлев объяснил причину замены Гусева на Шварца в «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев объяснил решение руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Роланом Гусевым.



22 мая «Динамо» объявило о расставании с 48-летним Гусевым после окончания контракта в конце месяца. Российского специалиста на посту главного тренера бело-голубых сменил немец Сандро Шварц.



«Перед главным тренером была четко поставлена задача — Кубок России. Если бы «Динамо» выиграло Кубок России, думаю, Гусев остался бы во главе команды», — приводит слова Ивлева «РБ Спорт».



Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. В весенней части сезона-2025/26 под его руководством бело-голубые выиграли в РПЛ семь матчей, три раза сыграли вничью и дважды уступили.



В розыгрыше FONBET Кубка России «Динамо» дошло до финала Пути РПЛ, где два раза сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0, 0:0) и уступило «быкам» в серии пенальти (6:5).