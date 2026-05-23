«Динамо» Махачкала — «Урал»: составы команд на переходный матч РПЛ и ФНЛ

Стали известны составы махачкалинского «Динамо» и «Урала» на ответный VK Видео переходный матч за право играть в РПЛ.

Встреча пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 16.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сундуков, Табидзе, Аззи, Мрезиг, Глушков, Мубарик, Агаларов, Миро.

«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.