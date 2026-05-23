Андраде о целях в «Зените»: «Главное — стать чемпионом. Хочу провести здесь много лет»

Колумбийский защитник Кевин Андраде поделился эмоциями от перехода в «Зенит».

В субботу, 23 мая, сине-бело-голубые объявили о подписании пятилетнего контракта с 26-летним игроком. Ранее Андраде выступал за «Балтику».

«Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьезный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей — и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом. Я знал о «Зените» достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как «Зенит», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Андраде.

Также футболист рассказал о своих целях в питерской команде.

«Главное — стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в «Зените» очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им», — добавил он.

Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 32 матча за калининградскую команду во всех турнирах и забил один гол.

По итогам чемпионата России-2025/26 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, на два очка опередив ставший вторым «Краснодар».

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