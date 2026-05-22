Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» и осталось в РПЛ: онлайн-трансляция ответного стыкового матча

В субботу, 23 мая, махачкалинское «Динамо» и «Урал» сыграют в ответном VK Видео переходном матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Махачкалинское «Динамо» финишировало 14-м в Российской премьер-лиге. В трех первых турах под руководством Вадима Евсеева махачкалинцы одержали 2 победы, а потом на финише сезона выдали серию из 9 матчей без выигрышей.

«Урал» завершил сезон в Лиге PARI на третьем месте, пропустив вперед «Родину» и «Факел». С декабря, сменив Мирослава Ромащенко, командой стал руководить Василий Березуцкий.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» Мх — «Урал» Присоединяйтесь!