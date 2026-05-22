Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

23 мая, 17:50

Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» и осталось в РПЛ: онлайн-трансляция ответного стыкового матча

Ответная переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.

Новое Ранее
23 мая, 17:56

А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Махачкале вместе с нами. До новых встреч!

23 мая, 17:53

Махачкалинское «Динамо» уверенно обыгрывает «Урал» и остаётся в Премьер-Лиге на следующий сезон

Подопечные Вадима Евсеева уверенно начали матч. Был отрезок когда «Урал» мог забивать и брать инициативу в свои руки. Всё решили гол Агаларова с пенальти и дальний выстрел Мрезига. «Урал» своими возможностями воспользоваться не смог и как минимум ещё один сезон проведёт в лиге PARI.

23 мая, 17:50

Махачкалинское «Динамо» во второй раз победило «Урал» и осталось в РПЛ.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Урал

23 мая, 17:50

90+2-я минута. Навес Ишкова где скопились почти все футболисты «Урала» получился слишком читаемым. Сандрачук выбивает мяч из пределов штрафной.

23 мая, 17:48

90+1-я минута. Пошёл в атаку Бегич. Понимают футболисты «Урала», что уже ничего не теряют. Передача на ход Железнову не удалась.

23 мая, 17:47

90-я минута. К основному времени матча добавлено 3 минуты.

23 мая, 17:44

86-я минута. Жёлтая карточка Ишкову за разговоры.

23 мая, 17:43

85-я минута. Делал Железнов навес под удар. Карабашев опередил Богомольского и выбил мяч кулаками в воздухе.

23 мая, 17:38

81-я минута. Ещё одна замена у хозяев. Уходит с поля Миро. Вместо него Зинович.

23 мая, 17:37

79-я минута. «Урал» предпринимает попытки дойти до чужой штрафной, но до опасного удара дело не доходит.

23 мая, 17:33

76-я минута. Последнюю замену делает Василий Березуцкий. Уходит с поля Мамин. Его меняет Бардачёв.

23 мая, 17:30

73-я минута. Отправился «Урал» всеми силами в атаку, но не получилась даже передача. Железнов при попытке заброса верхом попал в Сундукова.

23 мая, 17:27

71-я минута. Аззи обошёл Итало. На подходе к штрафной толкнул алжирца в спину Железнов. Опасный штрафной в активе хозяев.

23 мая, 17:25

68-я минута. Автора первого забитого мяча Гамида Агаларова меняет Вадим Евсеев. Вместо него Ражаб Магомедов.

23 мая, 17:22

65-я минута. Леонардо подошёл к штрафной и решился на удар. Мяч прилетел в спину опытного Филиппенко и от него же вылетел за лицевую.

23 мая, 17:20

Мрезиг удваивает преимущество хозяев

62-я минута. Гол! Мрезига никто не закрывал в 25-30 метрах от ворот. Алжирский футболист решился на удар издали. Селихов прыгнул в угол и почти отбил мяч, но тот прошёл между рук у Александра.

23 мая, 17:18

60-я минута. Тройную замену делает Василий Березуцкий. Поле покинули: Иванисеня, Секулич и Малькевич. Вместо них Маргасов, Аюпов и Филиппенко.

23 мая, 17:15

58-я минута. Простреливал на ходу Глушков в центр штрафной «Урала». селихов опередил Миро и в подкате забрал мяч в руки.

23 мая, 17:13

56-я минута. Мубарик сделал хитрую передачу на Мрезига между ног Итало. Нападающего хозяев опередил Бегич, выбив мяч на угловой.

23 мая, 17:11

54-я минута. «Урал» редко,но активно выбирается в атаку. Мяч было почти вышел за пределы поля, однако на лицевой его догнал Иванисеня и навесил в штрафную. Мяч пролетел выше ворот.

23 мая, 17:08

50-я минута. Ишков устроил забег по флангу с Ахмедовым. Защитник «Динамо» оказался быстрее оппонента и не дал ему сохранить мяч у чужих ворот.

23 мая, 17:04

47-я минута. Богомольский получает жёлтую карточку за то что влетел в Алибекова. Опасный штрафной в пользу «Динамо».

23 мая, 17:02

46-я минута. Матч продолжается. В составе «Урала» вместо Сунгатулина вышел Богомольский.

23 мая, 16:48

Команды уходят на перерыв

С минимальным преимуществом лидером на перерыв уходит махачкалинское «Динамо». Гол Агаларова с пенальти помог подопечным Вадима Евсеева выйти вперёд. «Урал» не казался слабее соперника, но свои моменты не забил. Ждём вторую половину встречи.

23 мая, 16:46

45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму.

23 мая, 16:45

44-я минута. Сделал Иванисеня заброс черпаком в штрафную в надежде, что партнёры смогут побороться за мяч. Однако футбольный снаряд оказался в руках у Карабашева.

23 мая, 16:43

41-я минута. Пустил по флангу мяч сам себе Железнов. Догнал и сделал на ходу передачу в штрафную. Секулич просто не подоспел к мячу и пролетел мимо.

23 мая, 16:40

Агаларов выводит «Динамо» вперёд

38-я минута. Подсечкой по центру пробил Агаларов. Селихов прыгнул в левый угол и не угадал. Счёт в игре открыт.

23 мая, 16:38

36-я минута. Пенальти назначает судья! Бегич сфолил на Агаларове, помешав ему принять мяч и пробить в штрафной соперника.

23 мая, 16:36

34-я минута. Аззи после заброса от Мубарика по флангу верхом протащил мяч и пробил прямо в прижатый локоть Итало, мяч после рикошета от Железнова перешёл на угловой.

23 мая, 16:32

31-я минута. «Урал» раз за разом пробует забросы верхом в чужую штрафную. Ишков довёл дело до передачи верхом до Железнова. Полузащитника гостей опередил Ахмедов и выбил мяч.

23 мая, 16:28

28-я минута. Быструю атаку разогнали екатеринбуржцы. Ишков с фланга вешал верхом на Секулича. Нападающего гостей опередил Табидзе. Выбил мяч защитник хозяев на чужую половину поля.

23 мая, 16:27

26-я минута. Ахмедов наступил Малькевичу на ногу в борьбе за что получил «горчичник».

23 мая, 16:25

24-я минута. Глушков делал заброс на Миро в штрафную верхом. Селихов опередил нападающего хозяев, сыграв ногой на границе своей штрафной.

23 мая, 16:23

22-я минута. Мамин задел по лицу Глушкова в борьбе. Судья объяснил защитнику гостей, что следующее подобное действие будет караться жёлтой карточкой.

23 мая, 16:20

19-я минута. И ещё одна позиционная атака «Урала». Ишков перевёл мяч на Железновам — тот не сильно пробил головой. Однако вратарь не сумел добраться до мяча, который со всей дури выбил Аззи.

23 мая, 16:17

16-я минута. Позиционная атака «Урала» привела к удару. Не дотянулся Секулич в воздухе до мяча, но на подхвате сыграл Ишков. Пробил игрок гостей со всей силы — но выше ворот.

23 мая, 16:15

14-я минута. Хороший заброс через всё поле на Железнова. Почти принял игрок «Урала» мяч у чужой штрафной, однако подоспел к мячу Аззи, выбив его в аут.

23 мая, 16:13

12-я минута. «Динамо» чаще выходит на чужую половину поля и включает активный прессинг. «Урал» держится на своей половине поля и постепенно пытается перевести дело в атаку.

23 мая, 16:11

10-я минута. Прорыв по флангу от Аззи привёл к удару от Мубарика. Селихов сложился и отбил мяч, летевший в угол от махачкалинцев.

23 мая, 16:08

7-я минута. Серьёзная ошибка Бегича едва не привела к голу хозяев. Агаларов перехватил мяч у заигравшегося с ним капитана гостей и побежал к воротам, что есть силы. Удалось перебросить Селихова, однако мяч в сторону ворот не пошёл.

23 мая, 16:07

6-я минута. Мрезиг навешивал с фланга на голову перепрыгнувшего Мамина Миро. Пробил анголец выше ворот.

23 мая, 16:05

4-я минута. Первый угловой в матче. Заработал его Секулич в борьбе с Мрезигом у чужой штрафной.

23 мая, 16:03

2-я минута. Опасно сфолил Сунгатулин. Потенциальное нарушение на жёлтую на Аззи.

23 мая, 16:02

1-я минута. Забежал Аззи в штрафную Селихова и прострелил в центр. Бегич выбил мяч за лицевую.

23 мая, 16:00

Символический удар по мячу нанесёт чемпион мира по боксу Ахмед Усманов.

23 мая, 15:57

Команды появляются на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

23 мая, 15:15

«Урал» выйдет на поле «Анжи Арены» в следующем составе

«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.

23 мая, 15:14

Стартовый состав махачкалинского «Динамо» на ответный стыковой матч

«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сундуков, Табидзе, Аззи, Мрезиг, Глушков, Мубарик, Агаларов, Миро.

22 мая, 18:55

«Урал» — «Динамо»: очные матчи

Команды за всю историю встреч друг с другом (семь раз) ни разу не пересекались друг с другом в РПЛ. В прошлом стыковом матче, в среду, минимально победила команда из Махачкалы со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Миро. С 2005 по 2006 год команды четырежды встречались в Первой лиги. Один раз победа была за «Уралом» (2:0) и один раз за махачкалинским «Динамо» (2:1). Дважды команды играли вничью (1:1 и 0:0).

22 мая, 18:50

«Динамо»: результаты сезона в РПЛ

«Динамо» финишировало 14-м в итоговой таблице РПЛ, набрав в 30 турах 26 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, команде не хватило трех очков. Концовку сезона подопечные Вадима Евсеева провели плохо — девять матчей без побед. Последний положительный результат до прошлого матча с «Уралом» был 13 марта в домашней игре с «Оренбургом».

22 мая, 18:45

«Урал»: результаты сезона в ФНЛ

«Урал» закончил сезон в Первой лиге на третьем месте. У команды Василия Березуцкого 61 очко за 34 тура. В конце сезона у екатеринбуржской команды было 2 поражения, которые повлияли на положение в таблице — от «Шинника» (0:1) и «Черноморца» (1:2). Отставание от «Родины», закончившей сезон на втором месте, в конечном итоге, составило 7 очков.

22 мая, 18:40

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх— «Урал»

Матч махачкалинского «Динамо» и «Урала» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

22 мая, 18:35

Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — «Урал»

Матч команд Вадима Евсеева и Василия Березуцкого состоится в субботу, 23 мая, в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

22 мая, 18:30

В субботу, 23 мая, махачкалинское «Динамо» и «Урал» сыграют в ответном VK Видео переходном матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

Махачкалинское «Динамо» финишировало 14-м в Российской премьер-лиге. В трех первых турах под руководством Вадима Евсеева махачкалинцы одержали 2 победы, а потом на финише сезона выдали серию из 9 матчей без выигрышей.

«Урал» завершил сезон в Лиге PARI на третьем месте, пропустив вперед «Родину» и «Факел». С декабря, сменив Мирослава Ромащенко, командой стал руководить Василий Березуцкий.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» Мх — «Урал» Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости