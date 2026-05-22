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23 мая, 17:50
Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» и осталось в РПЛ: онлайн-трансляция ответного стыкового матча
Ответная переходная игра клубов РПЛ и ФНЛ.
А на этом всё! Спасибо, что следили за матчем в Махачкале вместе с нами. До новых встреч!
Махачкалинское «Динамо» уверенно обыгрывает «Урал» и остаётся в Премьер-Лиге на следующий сезон
Подопечные Вадима Евсеева уверенно начали матч. Был отрезок когда «Урал» мог забивать и брать инициативу в свои руки. Всё решили гол Агаларова с пенальти и дальний выстрел Мрезига. «Урал» своими возможностями воспользоваться не смог и как минимум ещё один сезон проведёт в лиге PARI.
90+2-я минута. Навес Ишкова где скопились почти все футболисты «Урала» получился слишком читаемым. Сандрачук выбивает мяч из пределов штрафной.
90+1-я минута. Пошёл в атаку Бегич. Понимают футболисты «Урала», что уже ничего не теряют. Передача на ход Железнову не удалась.
85-я минута. Делал Железнов навес под удар. Карабашев опередил Богомольского и выбил мяч кулаками в воздухе.
79-я минута. «Урал» предпринимает попытки дойти до чужой штрафной, но до опасного удара дело не доходит.
76-я минута. Последнюю замену делает Василий Березуцкий. Уходит с поля Мамин. Его меняет Бардачёв.
73-я минута. Отправился «Урал» всеми силами в атаку, но не получилась даже передача. Железнов при попытке заброса верхом попал в Сундукова.
71-я минута. Аззи обошёл Итало. На подходе к штрафной толкнул алжирца в спину Железнов. Опасный штрафной в активе хозяев.
68-я минута. Автора первого забитого мяча Гамида Агаларова меняет Вадим Евсеев. Вместо него Ражаб Магомедов.
65-я минута. Леонардо подошёл к штрафной и решился на удар. Мяч прилетел в спину опытного Филиппенко и от него же вылетел за лицевую.
Мрезиг удваивает преимущество хозяев
62-я минута. Гол! Мрезига никто не закрывал в 25-30 метрах от ворот. Алжирский футболист решился на удар издали. Селихов прыгнул в угол и почти отбил мяч, но тот прошёл между рук у Александра.
60-я минута. Тройную замену делает Василий Березуцкий. Поле покинули: Иванисеня, Секулич и Малькевич. Вместо них Маргасов, Аюпов и Филиппенко.
58-я минута. Простреливал на ходу Глушков в центр штрафной «Урала». селихов опередил Миро и в подкате забрал мяч в руки.
56-я минута. Мубарик сделал хитрую передачу на Мрезига между ног Итало. Нападающего хозяев опередил Бегич, выбив мяч на угловой.
54-я минута. «Урал» редко,но активно выбирается в атаку. Мяч было почти вышел за пределы поля, однако на лицевой его догнал Иванисеня и навесил в штрафную. Мяч пролетел выше ворот.
50-я минута. Ишков устроил забег по флангу с Ахмедовым. Защитник «Динамо» оказался быстрее оппонента и не дал ему сохранить мяч у чужих ворот.
47-я минута. Богомольский получает жёлтую карточку за то что влетел в Алибекова. Опасный штрафной в пользу «Динамо».
46-я минута. Матч продолжается. В составе «Урала» вместо Сунгатулина вышел Богомольский.
Команды уходят на перерыв
С минимальным преимуществом лидером на перерыв уходит махачкалинское «Динамо». Гол Агаларова с пенальти помог подопечным Вадима Евсеева выйти вперёд. «Урал» не казался слабее соперника, но свои моменты не забил. Ждём вторую половину встречи.
44-я минута. Сделал Иванисеня заброс черпаком в штрафную в надежде, что партнёры смогут побороться за мяч. Однако футбольный снаряд оказался в руках у Карабашева.
41-я минута. Пустил по флангу мяч сам себе Железнов. Догнал и сделал на ходу передачу в штрафную. Секулич просто не подоспел к мячу и пролетел мимо.
Агаларов выводит «Динамо» вперёд
38-я минута. Подсечкой по центру пробил Агаларов. Селихов прыгнул в левый угол и не угадал. Счёт в игре открыт.
36-я минута. Пенальти назначает судья! Бегич сфолил на Агаларове, помешав ему принять мяч и пробить в штрафной соперника.
34-я минута. Аззи после заброса от Мубарика по флангу верхом протащил мяч и пробил прямо в прижатый локоть Итало, мяч после рикошета от Железнова перешёл на угловой.
31-я минута. «Урал» раз за разом пробует забросы верхом в чужую штрафную. Ишков довёл дело до передачи верхом до Железнова. Полузащитника гостей опередил Ахмедов и выбил мяч.
28-я минута. Быструю атаку разогнали екатеринбуржцы. Ишков с фланга вешал верхом на Секулича. Нападающего гостей опередил Табидзе. Выбил мяч защитник хозяев на чужую половину поля.
24-я минута. Глушков делал заброс на Миро в штрафную верхом. Селихов опередил нападающего хозяев, сыграв ногой на границе своей штрафной.
22-я минута. Мамин задел по лицу Глушкова в борьбе. Судья объяснил защитнику гостей, что следующее подобное действие будет караться жёлтой карточкой.
19-я минута. И ещё одна позиционная атака «Урала». Ишков перевёл мяч на Железновам — тот не сильно пробил головой. Однако вратарь не сумел добраться до мяча, который со всей дури выбил Аззи.
16-я минута. Позиционная атака «Урала» привела к удару. Не дотянулся Секулич в воздухе до мяча, но на подхвате сыграл Ишков. Пробил игрок гостей со всей силы — но выше ворот.
14-я минута. Хороший заброс через всё поле на Железнова. Почти принял игрок «Урала» мяч у чужой штрафной, однако подоспел к мячу Аззи, выбив его в аут.
12-я минута. «Динамо» чаще выходит на чужую половину поля и включает активный прессинг. «Урал» держится на своей половине поля и постепенно пытается перевести дело в атаку.
10-я минута. Прорыв по флангу от Аззи привёл к удару от Мубарика. Селихов сложился и отбил мяч, летевший в угол от махачкалинцев.
7-я минута. Серьёзная ошибка Бегича едва не привела к голу хозяев. Агаларов перехватил мяч у заигравшегося с ним капитана гостей и побежал к воротам, что есть силы. Удалось перебросить Селихова, однако мяч в сторону ворот не пошёл.
6-я минута. Мрезиг навешивал с фланга на голову перепрыгнувшего Мамина Миро. Пробил анголец выше ворот.
4-я минута. Первый угловой в матче. Заработал его Секулич в борьбе с Мрезигом у чужой штрафной.
1-я минута. Забежал Аззи в штрафную Селихова и прострелил в центр. Бегич выбил мяч за лицевую.
«Урал» выйдет на поле «Анжи Арены» в следующем составе
«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.
Стартовый состав махачкалинского «Динамо» на ответный стыковой матч
«Динамо»: Карабашев, Алибеков, Ахмедов, Сундуков, Табидзе, Аззи, Мрезиг, Глушков, Мубарик, Агаларов, Миро.
«Урал» — «Динамо»: очные матчи
Команды за всю историю встреч друг с другом (семь раз) ни разу не пересекались друг с другом в РПЛ. В прошлом стыковом матче, в среду, минимально победила команда из Махачкалы со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Миро. С 2005 по 2006 год команды четырежды встречались в Первой лиги. Один раз победа была за «Уралом» (2:0) и один раз за махачкалинским «Динамо» (2:1). Дважды команды играли вничью (1:1 и 0:0).
«Динамо»: результаты сезона в РПЛ
«Динамо» финишировало 14-м в итоговой таблице РПЛ, набрав в 30 турах 26 очков. До 12-го места, которое позволяло избежать переходных матчей, команде не хватило трех очков. Концовку сезона подопечные Вадима Евсеева провели плохо — девять матчей без побед. Последний положительный результат до прошлого матча с «Уралом» был 13 марта в домашней игре с «Оренбургом».
«Урал»: результаты сезона в ФНЛ
«Урал» закончил сезон в Первой лиге на третьем месте. У команды Василия Березуцкого 61 очко за 34 тура. В конце сезона у екатеринбуржской команды было 2 поражения, которые повлияли на положение в таблице — от «Шинника» (0:1) и «Черноморца» (1:2). Отставание от «Родины», закончившей сезон на втором месте, в конечном итоге, составило 7 очков.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх— «Урал»
Матч махачкалинского «Динамо» и «Урала» в прямом эфире бесплатно покажут на платформе VK Видео в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — «Урал»
Матч команд Вадима Евсеева и Василия Березуцкого состоится в субботу, 23 мая, в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
В субботу, 23 мая, махачкалинское «Динамо» и «Урал» сыграют в ответном VK Видео переходном матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
Махачкалинское «Динамо» финишировало 14-м в Российской премьер-лиге. В трех первых турах под руководством Вадима Евсеева махачкалинцы одержали 2 победы, а потом на финише сезона выдали серию из 9 матчей без выигрышей.
«Урал» завершил сезон в Лиге PARI на третьем месте, пропустив вперед «Родину» и «Факел». С декабря, сменив Мирослава Ромащенко, командой стал руководить Василий Березуцкий.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» Мх — «Урал» Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5