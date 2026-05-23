«Динамо» Махачкала — «Урал»: прямая трансляция переходного матча начнется в 16.00 мск

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в переходном матче 23 мая

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

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23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала и «Урал» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию эксклюзивно покажут на платформе VK Видео.

«Динамо» Махачкала и «Урал » : прямая трансляция стыкового матча (видео онлайн)

В первой игре, которая состоялась 20 мая в Екатеринбурге, махачкалинское «Динамо» победило со счетом 1:0.

«Динамо» Махачкала набрало 26 очков и финишировало на 14-й строчке в чемпионате России сезона-2025/26. «Урал» с 61 очком занял третье место в Первой лиге сезона-2025/26.