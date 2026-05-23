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«Динамо» Махачкала — «Урал»: смотреть онлайн трансляцию стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в переходном матче 23 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.
23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Урал

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча. Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Урал» можно в матч-центре «СЭ».

&laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;.«Динамо» Махачкала — «Урал»: онлайн-трансляция ответного стыкового матча

Переходные матчи между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире транслирует онлайн-платформа VK Видео.

Соперники во всех турнирах играли между собой 5 раз: две победы у «Динамо», одна — у «Урала» и еще два матча завершились вничью. Разность мячей 4-4.

Первый переходной матч состоялся в среду, 20 мая. В Екатеринбурге победу одержали гости со счетом 1:0.

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«Динамо» Махачкала — «Урал»: прогноз и коэффициенты на стыковой матч РПЛ и ФНЛ

Ду Кейрос вернулся в «Зенит» из аренды в «Оренбурге»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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