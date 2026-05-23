«Динамо» Махачкала — «Урал»: смотреть онлайн трансляцию стыкового матча РПЛ и ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в переходном матче 23 мая

«Динамо» Махачкала и «Урал» сыграют в VK Видео Переходном матче в субботу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

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23 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию стыкового матча. Отслеживать ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Урал» можно в матч-центре «СЭ».

Переходные матчи между клубами РПЛ и первой лиги бесплатно в прямом эфире транслирует онлайн-платформа VK Видео.

Соперники во всех турнирах играли между собой 5 раз: две победы у «Динамо», одна — у «Урала» и еще два матча завершились вничью. Разность мячей 4-4.

Первый переходной матч состоялся в среду, 20 мая. В Екатеринбурге победу одержали гости со счетом 1:0.