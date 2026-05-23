Олег Иванов — о Сперцяне: «Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа»
Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2025/26:
«Я долго размышлял, кого выбрать — Кордобу или Сперцяна. Джон — топ-форвард, забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но и Эдуард провел блестящий сезон, повторил рекорд РПЛ по голевым передачам, нет ему равных в лиге и по системе «гол плюс пас» (16+13). Два последних фактора перевесили.
Кто-то подсчитал, что 10 голевых Сперцяна пришлись на стандарты. Ну и что плохого? Их в каждом клубе исполняют. Однако до показателей капитана «Краснодара» никто не дотягивает. Я в таких случаях говорю: «Все хотят подавать, как Бекхэм. Но мало у кого получается».
Мартовская травма выбила Сперцяна из колеи, но даже не в оптимальной форме он оставался ключевой фигурой в атакующих построениях команды. Да и в целом очень стабилен. Возмужал, помудрел, уверенно ведет игру. По-отцовски. Еще и в обороне успевает отрабатывать.
Ну и конечно, правильно сделал, отказавшись прошлым летом переходить в «Саутгемптон». Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа. Другое дело — условный «Реал Сосьедад». Вот если бы испанцы купили не Захаряна, а Сперцяна, он бы там точно не затерялся», — написал Иванов для «СЭ».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0