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Олег Иванов — о Сперцяне: «Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа»

Сергей Ярошенко

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2025/26:

«Я долго размышлял, кого выбрать — Кордобу или Сперцяна. Джон — топ-форвард, забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но и Эдуард провел блестящий сезон, повторил рекорд РПЛ по голевым передачам, нет ему равных в лиге и по системе «гол плюс пас» (16+13). Два последних фактора перевесили.

Кто-то подсчитал, что 10 голевых Сперцяна пришлись на стандарты. Ну и что плохого? Их в каждом клубе исполняют. Однако до показателей капитана «Краснодара» никто не дотягивает. Я в таких случаях говорю: «Все хотят подавать, как Бекхэм. Но мало у кого получается».

Мартовская травма выбила Сперцяна из колеи, но даже не в оптимальной форме он оставался ключевой фигурой в атакующих построениях команды. Да и в целом очень стабилен. Возмужал, помудрел, уверенно ведет игру. По-отцовски. Еще и в обороне успевает отрабатывать.

Ну и конечно, правильно сделал, отказавшись прошлым летом переходить в «Саутгемптон». Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа. Другое дело — условный «Реал Сосьедад». Вот если бы испанцы купили не Захаряна, а Сперцяна, он бы там точно не затерялся», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов.«Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко». Колонка Иванова

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Олег Иванов (футбол)
Эдуард Сперцян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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