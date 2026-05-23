Олег Иванов — о Сперцяне: «Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» объяснил, почему считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком РПЛ-2025/26:

«Я долго размышлял, кого выбрать — Кордобу или Сперцяна. Джон — топ-форвард, забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но и Эдуард провел блестящий сезон, повторил рекорд РПЛ по голевым передачам, нет ему равных в лиге и по системе «гол плюс пас» (16+13). Два последних фактора перевесили.

Кто-то подсчитал, что 10 голевых Сперцяна пришлись на стандарты. Ну и что плохого? Их в каждом клубе исполняют. Однако до показателей капитана «Краснодара» никто не дотягивает. Я в таких случаях говорю: «Все хотят подавать, как Бекхэм. Но мало у кого получается».

Мартовская травма выбила Сперцяна из колеи, но даже не в оптимальной форме он оставался ключевой фигурой в атакующих построениях команды. Да и в целом очень стабилен. Возмужал, помудрел, уверенно ведет игру. По-отцовски. Еще и в обороне успевает отрабатывать.

Ну и конечно, правильно сделал, отказавшись прошлым летом переходить в «Саутгемптон». Лучше провести всю карьеру в «Краснодаре» и стать легендой клуба, чем размениваться на команды уровня Чемпионшипа. Другое дело — условный «Реал Сосьедад». Вот если бы испанцы купили не Захаряна, а Сперцяна, он бы там точно не затерялся», — написал Иванов для «СЭ».

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