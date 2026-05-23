«Балтика» опубликовала прощальное письмо перешедшего в «Зенит» Андраде

«Балтика» опубликовала прощальное письмо защитника Кевина Андраде, который стал игроком «Зенита».



23 мая «Зенит» объявил о трансфере 26-летнего колумбийского защитника «Балтики». После этого калининградский клуб опубликовал прощальное письмо Андраде.



«Думаю, приезд в «Балтику» стал одним из лучших решений в моей жизни. Поэтому сейчас мне особенно тяжело прощаться — ведь здесь я всегда чувствовал себя как дома. Я обязательно продолжу следить за командой, поддерживать и желать ей только самого лучшего», — приводит слова Андраде пресс-служба «Балтики».



Колумбиец присоединился к «Балтике» 17 января 2024 года. Он стал с командой чемпионом Первой лиги в сезоне-2024/25.



В сезоне-2025/26 Андраде принял участие в 32 официальных матчах калининградского клуба, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.