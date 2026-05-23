Олег Иванов — о поле в Калининграде: «На данный момент — худшее в РПЛ!»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил качество поля на «Ростех Арене» в Калининграде:

«Когда из состава выпадают разом два важнейших футболиста — это катастрофа. В атаке у калининградцев многое завязано на Хиле. Забивной, неуступчивый, постоянно вступает в борьбу, сохраняет мячи. Другие нападающие «Балтики» такими качествами не обладают.

То же самое с Бориско. Без него команда стала пропускать в каждом туре. Сменщики — что Кукушкин, что Любаков — грубых ошибок не допускали. Но и не выручали.

А травмы, по моей информации, связаны с плачевным состоянием поля. Я видел его три недели назад, когда «Рубин» играл в Калининграде. Кочковатое, с реденькой травой, присыпано песком. Самое удивительное, что по телекартинке этого не скажешь, но вблизи изъяны сразу бросаются в глаза. Мне кажется, на данный момент газон на «Ростех Арене» — худший в РПЛ!» — написал Иванов для «СЭ».

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