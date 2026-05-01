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1 мая, 12:02

Смертин отпразднует день рождения забегом по кругу в течение 24 часов

Алина Савинова

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что в свой день рождения выйдет на старт 24-часового забега по кругу.

В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечает 51-летие.

«Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл — идти туда, где через любовь к бегу познаешь себя! Если хотите сделать мне подарок — сделайте сегодня усилие. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку. Любую по длине, в любой точке мира! Важно, чтобы это было с любовью и желанием, а не через «надо». Пусть это будет наш общий круг и лучшая поддержка для меня!» — написал Смертин в своем Telegram-канале.

Смертин провел за сборную России по футболу 55 матчей. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», барнаульское и московское «Динамо», «Бордо», «Фулхэм», а также «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии. С 2010 по 2011 год Смертин играл за пляжный футбольный клуб «Локомотив» и дважды выигрывал вместе с командой чемпионат страны.

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Алексей Смертин
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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