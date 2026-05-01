Смертин отпразднует день рождения забегом по кругу в течение 24 часов

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что в свой день рождения выйдет на старт 24-часового забега по кругу.

В пятницу, 1 мая, экс-футболист отмечает 51-летие.

«Я не знаю, каким буду через 10, 15, 20 часов. Но в этом и смысл — идти туда, где через любовь к бегу познаешь себя! Если хотите сделать мне подарок — сделайте сегодня усилие. Выходите в эти 24 часа на свою пробежку. Любую по длине, в любой точке мира! Важно, чтобы это было с любовью и желанием, а не через «надо». Пусть это будет наш общий круг и лучшая поддержка для меня!» — написал Смертин в своем Telegram-канале.

Смертин провел за сборную России по футболу 55 матчей. На клубном уровне он выступал за «Локомотив», барнаульское и московское «Динамо», «Бордо», «Фулхэм», а также «Челси», вместе с которым стал чемпионом Англии. С 2010 по 2011 год Смертин играл за пляжный футбольный клуб «Локомотив» и дважды выигрывал вместе с командой чемпионат страны.

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