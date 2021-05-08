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«Локомотив» — «Динамо»: правильно отменен гол Камано

19:33
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0. 8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0. 8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0. 8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0.
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0.
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На 41-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Павел Кукуян ошибся, зафиксировав взятие ворот динамовцев. Судья неверно оценил действия Франсуа Камано, забившего гол.

8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» - 0:0.
8 мая. Химки. «Локомотив» — «Динамо» — 0:0.

В действия рефери вмешались видеоассистенты Павел Шадыханов и Константин Шаламберидзе. После их проверки и просмотра видеозаписи самим Кукуяном гол был правильно отменен: нападающий нарушил правила, задержав рукой Ивана Ордеца и за счет этого выиграв борьбу за мяч.

(Александр Бобров)

Локомотив — Динамо

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