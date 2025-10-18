«Локомотив» — ЦСКА: Воробьев забил ударом от углового флага

«Локомотив» забил второй гол в матче против ЦСКА в 12-м туре РПЛ — 2:0.

В конце первого тайма отличился Дмитрий Воробьев. Форвард железнодорожников пробил по воротам Владислава Торопа с точки рядом с угловым флагом.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.